Rødt på Wall Street

De ledende indeksene på Wall Street fortsatte nedturen under årets andre handelsdag.

– På lang sikt er jeg fortsatt veldig optimistisk. Men på kort sikt er jeg bare bekymret for at alle går inn i året med for god følelse, sa porteføljeforvalter Steve Eisman hos Neuberger Berman til CNBCs «Fast Money» på tirsdag.

Kortsiktige korreksjoner er ikke noe uvanlig i et marked som kommer fra ferske høyder og går inn i et nytt år, la han til, og påpekte at markedet ser positivt ut på en seks- til tolv-måneders horisont.

Markedets øyne var onsdag ettermiddag rettet mot Feds rentereferat som viste at sentralbanken ennå ikke var helt klar til å senke rentene.

«Deltakerne understreket generelt viktigheten av å opprettholde en forsiktig og datadrevet tilnærming til å ta pengepolitiske beslutninger og bekreftet at det ville være passende for politikken å forbli i en restriktiv stilling», heter det i referatet.

Samtidig skrev Fed at det forventer å kutte i rentene tre ganger i løpet av 2024. Det tilsvarer 0,75 prosentpoeng, eller et rentenivå på 4,50–4,75 prosent.

S&P 500 falt onsdag 0,80 prosent til 4.704,74 mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,18 prosent til 14.592,21. Industritunge Dow Jones falt 0,75 prosent til 37.430,45.



Volatilitetsindeksen - VIX - steg 4,02 prosent til 19,75, mens tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 3,90 prosent.

Bevegelser

De store teknologiselskaper har ikke hatt vind i seilene denne uken. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en blandet dag på børs onsdag.

Facebook falt 0,51 prosent til 344,5 dollar.

Amazon falt 0,97 prosent til 148,4 dollar.

Apple falt 0,69 prosent til 184,3 dollar.

Netflix steg 0,37 prosent til 470,2 dollar.

Alphabet steg 0,55 prosent til 138,9 dollar.

Det digitale trykkeriselskapet Xerox annonserte at det vil kutte 15 prosent av arbeidsstyrken i første kvartal som del av en bredere omstrukturering. Aksjen falt nær 12 prosent.

Charles Schwab falt nesten 3 prosent etter at Goldman Sachs nedjusterte meglerhuset til nøytral fra kjøp, og sa at det lavere renter kan presse inntjeningen.

Aksjene til det Canada-baserte energiselskapet Suncor Energy steg over 5 prosent etter å ha rapportert produksjonstall for fjerde kvartal som overgikk Wall Streets estimater. Selskapet sa også at desember var deres beste måned noensinne, og at gjennomsnittsproduksjonen i oppstrømsområdet lå på 900.000 fat per dag.

Eli Lilly steg mer enn 4 prosent etter Bank of America navnga Eli Lilly, produsenten av vekttapsmedisinen Zepbound, som et toppvalg i det nye året.

Solselskapene Enphase Energy og SolarEdge var blant dagens største tapere etter et fall på henholdsvis 6,4 og 5,3 prosent.

Olje og krypto

Brent-olje steg 3,26 prosent til 78,48 dollar pr. fat, mens WTI-olje tikket opp 3,57 prosent til 73,09 dollar pr.fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin ned 4,91 prosent til 42.742,0 dollar pr. coin, mens Ethereum handles ned 5,93 prosent til 2.215,9 dollar pr.coin.