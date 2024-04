Fed: rentekutt kan være passende mot slutten av 2024

Fed konkluderte i desember at rentekutt sannsynligvis vil være passende mot slutten av 2024, ifølge rentereferatet fra møtet som ble offentliggjort onsdag kveld.

Ved det seneste rentemøtet ble styringsrenten i USA holdt uendret i området mellom 5,25 og 5,50 prosent. Samtidig annonserte Fed at det forventer å kutte i rentene tre ganger i løpet av 2024. Det tilsvarer 0,75 prosentpoeng, eller et rentenivå på 4,50–4,75 prosent.

Imidlertid bar rentereferatet preg av høy usikkerhet rundt hvordan, eller om, dette vil skje.

«Under diskusjonen, trodde deltakerne at renten sannsynligvis var på eller nær toppen, selv om de bemerket at banen vil avhenge av hvordan økonomien utvikler seg, uttalte referatet.

Høy usikkerhet

De bemerket seg fremgangen som er gjort i kampen mot høy inflasjon. Særlig inflasjon på innsatsfaktorer bidro vesentlig til en oppgang i midten av 2022, har bedret seg. I tillegg nevnte de en bedring i arbeidsmarkedet, selv om det fremdeles gjenstår en del.

«Flere deltakere bemerket risikoen for at, hvis arbeidsetterspørselen skulle svekkes ytterligere, kunne arbeidsmarkedet raskt gå fra en gradvis lettelse til en mer brå nedgang i forholdene», heter det.

Referatet bemerket videre en «uvanlig høy grad av usikkerhet» rundt rentebanen. Flere medlemmer sa det kan være nødvendig å holde renten på et høyt nivå hvis inflasjonen ikke samarbeider, og andre bemerket potensialet for ytterligere økninger avhenger av hvordan forholdene utvikler seg.

«Deltakerne understreket generelt viktigheten av å opprettholde en forsiktig og datadrevet tilnærming til å ta pengepolitiske beslutninger og bekreftet at det ville være passende for politikken å forbli i en restriktiv stilling», heter det i referatet.

Duete Fed prises inn

Til tross for den forsiktige tonen fra Fed, forventer markedene at sentralbanken vil kutte aggressivt i 2024.

Futures peker på seks rentekutt i år, noe som vil ta renten ned til et område mellom 3,75-4 prosent. Korte renter viser videre at markedet tror at Fed vil begynne å kutte renter allerede i mars (75 prosent sannsynlighet prises inn).

Etter referatet ble lagt frem stiger amerikanske tiårige statsobligasjoner til 3,93 prosent.