Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 14.649,00 poeng mens Dow Jones faller 0,3 prosent til 37.614,17 poeng. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.719,27 poeng.

Etter litt over en times handel har Dow Jones og S&P 500 gått ned 0,8 prosent mens Nasdaq er ned 0,9 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,00 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,9 prosent til 13,85.

– Vi tror ikke på et ekstremt positivt scenario, og det er alt for mange optimister med hensyn til snarlige rentekutt, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at onsdagens oppmerksomhet vil være rettet mot rentereferatet til Fed, som vil vise den interne diskusjonen fra rentemøtet i desember. Det legges frem klokken 20.00 norsk tid.

Tirsdag falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 1,6 prosent.

«Gårsdagens markedsbevegelser kan indikere en økende forsiktighet blant investorer, som nå foretrekker sikkerheten i større, mer etablerte selskaper fremfor de mer volatile teknologiselskapene. Dette skiftet kan være et tegn på en potensiell sektorrotasjon, der kapital flyttes fra teknologisektoren til mer tradisjonelle industrier», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Oppdatert klokken 16.40: Nye tall viser at ISM-indeksen for industrien endte på 47,4 i desember, mens det var forventet en indeks på 47,1, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

– Det er som ventet nedgang i aktiviteten i industrien. Det mest spennende er at prisnedgangen er betydelig lavere enn ventet, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.