Positiv analyse sendte aksje til værs på en stille børs

Onsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs uforandret på 1.307,12 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,94 dollar, opp 2,7 prosent. Equinor gikk opp 0,9 prosent til 329,30 kroner, mens Aker BP gikk opp 0,2 prosent til 299,00 kroner.

Okea stupte over 12 prosent på børsen fredag før nyttårshelgen etter å ha varslet om milliardnedskrivninger og utbyttestans i 2024 etter at oljereservene ved Statfjord-feltet er lavere enn anslått. Tirsdag klatret aksjen litt over én prosent og onsdag falt den 1,4 prosent til 26,54 kroner.

Carnegie har hevet kursmålet på Sats fra 16 til 20 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Alle de fem analytikerne som dekker aksjen har kjøpsanbefalinger. Sats-aksjen gikk opp 7,9 prosent og sluttet på 16,10 kroner.

Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vil slå seg sammen. Samlet fusjonsvederlag tilsvarer et bytteforhold på 87,52 prosent til SpareBank 1 Østlandet og 12,48 prosent til Totens Sparebank. Totens Sparebank klatret 11,7 prosent til 230,00 kroner på nyheten, mens SpareBank 1 Østlandet gikk opp 0,6 prosent til 130,60 kroner.

– Mange sparebanker ser seg om etter en partner, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Avance Gas har inngått en avtale om å selge sin «Very Large Gas Carrier» (VLGC) Venus Glory for 66 millioner dollar. Skipet er bygget i 2008, og salget er ventet å gi en bokført gevinst på omtrent 27 millioner dollar til det John Fredriksen-kontrollerte gassfraktrederiet. Aksjen gikk opp 2,2 prosent til 159,00 kroner.

Måsøval slaktet 7.929 tonn laks i fjerde kvartal, og 25.533 tonn i 2023. Under tredjekvartalspresentasjonen fastholdt selskapet en guiding på 7.700 tonn for fjerde kvartal og 24.300 tonn for hele året. Aksjen gikk opp 1,9 prosent til 26,50 kroner.

Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets mener avkastningsmuligheten i NRC begynner å bli attraktiv i forhold til risikoen. Han opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner. Onsdag gikk aksjen opp 1,3 prosent til 10,90 kroner.