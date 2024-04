Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 14.649,00 poeng mens Dow Jones faller 0,3 prosent til 37.614,17 poeng. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.719,27 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,00 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,9 prosent til 13,85.

– Vi tror ikke på et ekstremt positivt scenario, og det er alt for mange optimister med hensyn til snarlige rentekutt, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at onsdagens oppmerksomhet vil være rettet mot rentereferatet til Fed, som vil vise den interne diskusjonen fra desember rentemøte. Det legges frem klokken 20.00 norsk tid.

Tirsdag falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen 1,6 prosent

«Gårsdagens markedsbevegelser kan indikere en økende forsiktighet blant investorer, som nå foretrekker sikkerheten i større, mer etablerte selskaper fremfor de mer volatile teknologiselskapene. Dette skiftet kan være et tegn på en potensiell sektorrotasjon, der kapital flyttes fra teknologisektoren til mer tradisjonelle industrier», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.