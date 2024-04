Fotballstjernen David Beckham var nær milliardinntekt da hans Netflix-dokumentar og et kontroversielt Qatar-samarbeid bidro til å doble inntektene hans i 2022.

Beckhams selskap, DRJB Holdings, hadde en omsetning på 72,6 millioner pund – 950 millioner kroner – i 2022 på grunn av merkeavtaler med selskaper som Maserati og Adidas, ifølge rapporter som ble offentliggjort fredag og flere medier inkludert Fortune og britiske The Sun.

Resultatet før skatt ble imidlertid mer enn halvert til 10,8 millioner pund som følge av en betydelig økning i kostnadene.

Storsalg

Den tidligere fotballspilleren forvalter også to datterselskaper – DB Ventures og Seven Global.

Beckham, som spilte som midtbanespiller for klubber som Manchester United, Real Madrid og L.A. Galaxy, solgte en majoritetsandel i DB Ventures til sportsmarkedsføringsgruppen Authentic Brands Group i 2022 for 200 millioner pund – 2,6 milliarder kroner.



Selskapet eier forbrukermerker samt likhetene og eiendommene til stjerner som Elvis Presley og Muhammad Ali. Beckham inngikk også en avtale med Nespresso i år, ifølge en uttalelse fra DRJB Holdings og The Guardian.

Qatar-penger

Beckham er også medeier av MLS-franchisen Inter Miami, der han klarte å lokke fotballsuperstjernen Lionel Messi.

Men han fikk også et løft økonomisk fra nye områder i 2022, spesielt gjennom sitt ambassadørskap under FIFA World Cup i Qatar. Beckham skal angivelig ha blitt betalt 10 millioner pund – 130 millioner kroner – for å støtte den globale fotballbegivenheten som en del av en 10-års avtale verdt 125 millioner pund – 1,6 milliarder kroner.

Han møtte kraftig offentlig kritikk for sin beslutning på grunn av Qatars syn på menneskerettigheter, men Beckham selv sa i oktober at han var stolt av å være ambassadør for verdensmesterskapet.

Beckham lot også Oscar-vinnende regissør Fisher Stevens dokumentere den kjente Netflix-serien som går under samme navn som stjernen selv. Serien omhandler hans tid som global fotballstjerne og seerne fikk også innsikt i hans personlige liv.

Dokumentarserien viste seg å være en stor suksess og hadde hele 3,8 millioner seere i sin første uke på Netflix.

Kona dro ned

Det var et tøffere år for Victoria Beckham, Davids kone. Hennes motemerke fortsatte rekken med røde tall i regnskapet, til tross for en betydelig pengeinnsprøytning fra investorer for å holde selskapet flytende.

Den tidligere femtedelen av Spice Girl hadde en omsetning på 58,8 millioner pund i 2022 fra sitt motemerke, men trengte et lån på 6,9 millioner pund fra aksjonærene. Det til tross for at tapene ble redusert.