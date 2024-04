Investor Steve Eisman, kjent fra «The Big Short» under finanskrisen i 2008, er pessimistisk til sentimentet i markedet.

Han stiller spørsmålstegn hvor optimistiske investorene på Wall Street er – det til tross for at markedet har hatt en forsiktig start på året der Nasdaq i går endte ned 1,6 prosent.

– På lang sikt er jeg fortsatt veldig optimistisk. Men på kort sikt bekymrer det meg bare at alle kommer inn i året og føler seg for godt til mote, sier den erfarne porteføljeforvalteren i Neuberger Berman i et videointervju i CNBCs «Fast Money» tirsdag.

Det er store forventninger om flere rentekutt i løpet av 2024 og Eisman mener det er lite toleranse for ting som kan gå galt.

Utsatt for skuffelser

2023 ble et historisk sterkt år: Nasdaq skjøt opp 43 prosent, S&P 500 steg 24 prosent og Dow Jones-indeksen var opp nesten 14 prosent.

– Markedet klatret over bekymringenes mur hele året. Nå er vi her et år senere og alle, inkludert meg, har et ganske ufarlig syn på økonomien. Det er bare det at alle kommer inn i året så bullish at hvis det oppstår noen skuffelser – hva vil stoppe fallet i markedet?, spør Eisman.



Big Short-investoren påpeker at færre renteøkninger enn forventet i 2024 kan fremstå som en negativ kortsiktig faktor. Federal Reserve har skissert tre rentekutt i år, mens prisingen av federale fondsfutures antyder enda flere kutt. Eisman mener disse forventningene er for aggressive.

– Fed er fortsatt vettskremt for å gjøre feilen som tidligere Fed-sjef Paul Volcker gjorde tidlig på 80-tallet, da han sluttet å heve rentene, og inflasjonen kom ut av kontroll igjen, sier Eisman.

Han antyder at vi må vente og se hvordan makrobildet utspiller seg.

– Jeg ser ingen grunn til at Fed må være aggressive med rentekutt. Hvis jeg hadde vært i Powells stol hadde jeg klappet meg selv på skulderen og sagt job well done, sier Eisman.

Bolig er bra

Eisman, som er kjent for å ha spådd sammenbruddet i boligmarkedet under finanskrisen i 2007-2008, ser nå ut til å ha snudd totalt og begynt å like boligaksjer.

Investoren sa i oktober at dette var en sektor han unngikk. Et børsnotert boligfond har steget 25 prosent siden den gang og 57 prosent det siste året.

– Stigningen kan rettferdiggjøres fordi boligbyggerne har solide balanser. De er i stand til å senke rentene for kundene sine, slik at kundene har råd til å kjøpe nye hjem.

Likevel unnlater Eisman å inkludere bolig blant sine beste veddemål for 2024. Han liker spesielt områder innen teknologi og infrastruktur.