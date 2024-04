Oslo Børs åpner ned – rally i bankaksjer etter fusjon

Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs starter onsdagen i rødt terreng etter fall på USA- og Asia-børsene tirsdag. I åpningsminuttene står hovedindeksen i 1.305,38, ned 0,1 prosent.

Aksjer i fokus

Avance Gas har inngått en avtale om å selge sin «Very Large Gas Carrier» (VLGC) Venus Glory for 66 millioner dollar, vel 680 millioner kroner. Skipet er bygget i 2008, og salget er ventet å gi en bokført gevinst på omtrent 27 millioner dollar til det John Fredriksen-kontrollerte gassfraktrederiet.

Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vil slå seg sammen. Samlet fusjonsvederlag tilsvarer et bytteforhold på 87,52 prosent til SpareBank 1 Østlandet og 12,48 prosent til Totens Sparebank.

Totens Sparebank stiger 12,6 prosent på nyheten, mens SpareBank 1 Østlandet går frem 2,2 prosent.

Måsøval overgikk sin egen guiding i årets siste kvartal. Oppdrettsselskapet slaktet 7.929 tonn laks i kvartalet, og totalt 25.533 tonn i 2023. Aksjen stiger 1,9 prosent til 26,50 kroner.

I nyttårsfortsettenes ånd oppjusterer Carnegie kursmålet på Sats fra 16 til 20 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen. Sats-aksjen stiger 2,4 prosent til 15,28 kroner, etter en opptur på over 65 prosent de siste tolv månedene.

Oljeprisen svekket

Den økte spenningen i Midtøsten og Rødehavet ble i går kveld overskygget av svakere sentiment i finansmarkedene. Oljeprisen steg først markant, men siden tirsdag ettermiddag har den falt nær 4 prosent.

Februar-kontrakten for nordsjøoljen blir onsdag morgen omsatt for 75,83 dollar fatet. Til sammenligning kostet et fat Brent-olje 77,28 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Den amerikanske WTI-oljen koster 70,33 dollar fatet, ned 0,1 prosent i dagens handel.

«Hvorfor skal man eie Okea ?», var spørsmålet fra analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets etter oljeselskapets milliardnedskrivninger og børskollaps.