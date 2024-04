Saken oppdateres.

Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Wall Streets nedgang på tirsdag hadde en merkbar effekt på de asiatiske børsene onsdag, mener analytiker Roger Berntsen.

«Gårsdagens markedsbevegelser kan indikere en økende forsiktighet blant investorer, som nå foretrekker sikkerheten i større, mer etablerte selskaper fremfor de mer volatile teknologiselskapene. Dette skiftet kan være et tegn på en potensiell sektorrotasjon, der kapital flyttes fra teknologisektoren til mer tradisjonelle industrier. Slike endringer skjer ofte i perioder med økonomisk usikkerhet eller endrede markedsforhold», skriver han i dagens morgenrapport.

Klokken 20 norsk tid slipper Federal Reserve referatet fra sitt siste rentemøte.

«Noe som kan ha betydelig innvirkning på de globale aksjemarkedene, enten positivt eller negativt. Referatet er viktig fordi det gir innsikt i den amerikanske sentralbankens perspektiv på økonomien og fremtidige pengepolitiske strategier», sier analytikeren.

Asia

Det er bred nedgang på de største børsene i Asia- og Stillehavsområdet onsdag.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 2,1 prosent.

Ifølge CNBC faller Apples asiatiske underleverandører, blant annet brikkeprodusenter, etter at Barclays nedgraderte teknologigiganten til «undervekt». Taiwan Semiconductor Manufacturing Company faller 2,5 produsent, mens Hon Hai, også kjent som Foxconn, er ned 1,3 prosent.

I India faller Sensex 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 1,3 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,6 prosent.

Japan er rystet av jordskjelvet som rammet landet første nyttårsdag. Dårlig vær gjør redningsarbeidet vanskelig, og til nå er 62 personer bekreftet døde. Børsene i landet er stengt frem til torsdag 4. januar.

Oljeprisen

Oljeprisen steg markant etter nyttår, siden tirsdag ettermiddag har den falt nær 4 prosent. Februar-kontrakten for nordsjøoljen blir onsdag morgen omsatt for 75,88 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat Brent-olje 77,28 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Den amerikanske WTI-oljen koster 70,31 dollar fatet, ned 0,1 prosent i dagens handel.

Wall Street

Etter et fantastisk år for amerikanske aksjer, starter 2024 på en dyster tone - spesielt for teknologiaksjer.

S&P 500 falt 0,57 prosent til 4 743.92, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,63 prosent til 14 765.94. Industritunge Dow Jones steg 0,07 prosent til 37 715.04. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6,18 prosent til 13,22.

Investeringsstrateg John Stolzfus i Oppenheimer Asset Managment mener nedgangen var naturlig:

– Det er ikke uvanlig for markedene å ta en pause for å fordøye en bullperiode av det omfanget vi så i fjerde kvartal. Faktisk virker det fornuftig å ta en pause gitt oppgangen i aksjekursene, sa han til Bloomberg News.