Bankfusjon på Østlandet

(Saken oppdateres)

Styrene i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet har i dag vedtatt en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene.

«Fusjonen vil bidra til en felles satsing i Innlandet, med forsterket lokal tilstedeværelse, nærhet til kunder og ytterligere vekst», heter det i børsmeldingen.

– Sammenslåingen understøtter vår visjon om å bidra til vekst og utvikling i regionen. Samtidig vil sammenslåingen øke vår evne til å møte kommende utfordringer, sier Rolf Endre Delingsrud, adm. direktør i Totens Sparebank.

Alle blir med

Det er et behov for at alle nåværende ansatte blir med videre i den sammenslåtte banken.

– Vi ønsker alle medarbeiderne i Totens Sparebank velkommen. Det er behov for alle og de vil få jobbe fra sitt nåværende arbeidssted også etter gjennomføringen av fusjonen, sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg.

Delingsrud vil gå inn som medlem i SpareBank 1 Østlandets konsernledelse med primæransvar for integrasjonsprosessen mellom Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet. Øvrige medlemmer av Totens Sparebanks ledelse vil få sentrale stillinger i den fusjonerte banken.