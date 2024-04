Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Saken oppdateres.

Asia

Det er bred nedgang på de største børsene i Asia- og Stillehavsområdet onsdag.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 2,1 prosent.

Ifølge CNBC faller Apples asiatiske underleverandører, blant annet brikkeprodusenter, etter at Barclays nedgraderte teknologigiganten til «undervekt». Taiwan Semiconductor Manufacturing Company faller 2,5 produsent, mens Hon Hai, også kjent som Foxconn, er ned 1,3 prosent.

I India faller Sensex 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 1,3 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,6 prosent.

Japan er rystet av jordskjelvet som rammet landet første nyttårsdag. Dårlig vær gjør redningsarbeidet vanskelig, og til nå er 62 personer bekreftet døde. Børsene i landet er stengt frem til torsdag 4. januar.

Oljeprisen

Oljeprisen steg markant etter nyttår, siden tirsdag ettermiddag har den falt nær 4 prosent. Februar-kontrakten for nordsjøoljen blir onsdag morgen omsatt for 75,88 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat Brent-olje 77,28 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Den amerikanske WTI-oljen koster 70,31 dollar fatet, ned 0,1 prosent i dagens handel.

Wall Street

Etter et fantastisk år for amerikanske aksjer, starter 2024 på en dyster tone - spesielt for teknologiaksjer.

S&P 500 falt 0,57 prosent til 4 743.92, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,63 prosent til 14 765.94. Industritunge Dow Jones steg 0,07 prosent til 37 715.04. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6,18 prosent til 13,22.

Investeringsstrateg John Stolzfus i Oppenheimer Asset Managment mener nedgangen var naturlig:

– Det er ikke uvanlig for markedene å ta en pause for å fordøye en bullperiode av det omfanget vi så i fjerde kvartal. Faktisk virker det fornuftig å ta en pause gitt oppgangen i aksjekursene, sa han til Bloomberg News.

Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVDIA og Tesla, også omtalt som the Magnificient Seven, endte alle i rødt. Apple falt mest med 3,6 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs endte såvidt i grønt på årets første handelsdag. Et rally rett før stengetid gjorde at hovedindeksen endte opp 0,03 prosent til 1.307,06.