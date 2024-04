Dette skjer i dag – onsdag

Stjerneforvalter Oskar Bakkevig har tidoblet pengene på ti år. Han mener det handler om langsiktighet, og at du ikke trenger 200 i IQ for å gjøre det bra i aksjemarkedet.

Bakkevig forklarer at man må gjøre det enkelt og ikke ha for mange aksjer. Man har bare tre til fire skikkelig gode ideer i året, sier han.

Kjos-familiens kryptobørs Norwegian Block Exhange har kollapset på børs, samtidig som bitcoinprisen har økt kraftig. Selskapet prises nå til 45 millioner kroner, etter et børsfall på 95 prosent fra toppen for to år siden. Det tilsvarer kun 97 bitcoin.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, mener det ikke er lett å se at dette skal endre seg for NBX, når pengene renner ut og markedsandelen i Norge er så lav som den er.

Skiløperen Daniel Stock var dritt lei av å leve under fattigdomsgrensen. Nå har han mangedoblet pengene i aksjer.

Han sier han har hatt over 100 prosent avkastning i flere år, og at han alltid har slått hovedindeksen, helt siden han startet i 2017. Målet nå er å komme til VM i Trondheim – og å ha aksjer som levebrød.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om dronning Margrethe av Danmark, som vil abdisere. Det er åpenbart verdt en notis, men NRK Dagsrevyen malte det ut i det vide og brede.

Vi tror det knapt finnes noen i Norge som bryr seg. Bombe og sjokkbeskjed, sa ekspertene. Kanskje i Danmark, men ikke i Norge, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

India: PMI industri desember, kl. 06.00

Tyrkia: KPI desember, kl. 08.00

Spania: Arbeidsledighet desember, kl. 09.00

Sveits: PMI industri desember, kl. 09.30

Tyskland: Arbeidsledighet desember, kl. 09.55

USA: ISM industri desember, kl. 16.00

USA: JOLTS ledige stillinger november, kl. 16.00

USA: Fed referat rentemøte, kl. 20.00

Australia: PMI tjenester desember endelig, kl. 23.00

Annet:

Proximar Seafood: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: API oljelagertall, kl. 22.30