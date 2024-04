Wall Street endte ned

Saken oppdateres

Etter et fantastisk år for amerikanske aksjer, starter 2024 på en dyster tone - spesielt for teknologiaksjer.

2023 avsluttet med en oppsving i de fleste aksjer, drevet av forventningen om at Federal Reserve snart vil begynne å senke rentene. Aksjemarkedet avsluttet med et smell da S&P 500 steg ni sammenhengende uker på rad. Derivatemarkedene signaliserer en høy sannsynlighet for den første rentenedgangen allerede i mars. På Wall Street er optimismen stor når det gjelder utsiktene for aksjemarkedet i 2024. Det var likevel en bred nedgang på Wall Street på årets første handelsdag.

Særlig teknologiindeksen Nasdaq falt kraftig tirsdag, og var ned 1,63 prosent da børsen stengte. Dette var spesielt drevet av Apple, som falt over tre prosent etter en negativ analyse fra Barclays.

Slik gikk det med de ledende indeksene tirsdag:

S&P 500 falt 0,57 prosent til 4 743.92, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,63 prosent til 14 765.94. Industritunge Dow Jones steg 0,07 prosent til 37 715.04. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6,18 prosent til 13,22.

Magnificent Seven i rødt

Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, NVDIA og Tesla, også omtalt som the Magnificient Seven, endte ned tirsdag.

Amazon falt 1,32 prosent til 149,93 dollar.

Apple falt 3,58 prosent til 185,64 dollar.

Alphabet falt 1,52 prosent til 138,17 dollar.

Meta falt 2,17 prosent til 346,29 dollar.

Microsoft falt 1,37 prosent til 370,87 dollar.

NVIDIA falt 2,73 prosent til 481,96 dollar.

Tesla falt 0,02 prosent til 248,42 dollar.

Nedgangen kommer etter spektakulære kursutviklinger for flere av teknologigigantene i 2023. Apple og Microsoft steg med henholdsvis 48 og 57 prosent i fjor, og Nvidia sin aksje bykset opp med hele 239 prosent. Nasdaq avsluttet året opp 43,4 prosent, sitt beste år siden 2020.

Trenden snudde imidlertid første handelsdag i 2024, og særlig Apple falt etter den negative analysen fra Barclays. Investeringsbanken sa at Apple kunne falle rundt 17 prosent i verdi i år grunnet svekket etterspørsel etter iPhone.

Olje og krypto

Brent-olje falt 1,15 prosent til 75,76 dollar pr. fat, mens WTI-olje tikket ned 1,58 prosent til 70,52 dollar pr.fat.

Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin opp 2,55 prosent til 44.826,38 dollar pr. coin, mens Ethereum handles opp 0,58 prosent til 2.355,5 dollar pr.coin.