Wall Street endte ned

Etter et fantastisk år for amerikanske aksjer, starter 2024 på en dyster tone - spesielt for teknologiaksjer.

2023 avsluttet med en oppsving i de fleste aksjer, drevet av forventningen om at Federal Reserve snart vil begynne å senke rentene. Aksjemarkedet avsluttet med et smell da S&P 500 steg ni sammenhengende uker på rad. Derivatemarkedene signaliserer en høy sannsynlighet for den første rentenedgangen allerede i mars. På Wall Street er optimismen stor når det gjelder utsiktene for aksjemarkedet i 2024. Det var likevel en bred nedgang på Wall Street på årets første handelsdag.

Særlig teknologiindeksen Nasdaq falt kraftig tirsdag, og var ned 1,63 prosent da børsen stengte. Dette var spesielt drevet av Apple, som falt over tre prosent etter en negativ analyse fra Barclays.

Slik gikk det med de ledende indeksene tirsdag:

S&P 500 falt 0,57 prosent til 4 743.92, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,63 prosent til 14 765.94. Industritunge Dow Jones steg 0,07 prosent til 37 715.04. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6,18 prosent til 13,22.