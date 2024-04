Wall Street endte ned

Saken oppdateres

Etter et fantastisk år for amerikanske aksjer, starter 2024 på en dyster tone - spesielt for teknologiaksjer.

2023 avsluttet med en oppsving i de fleste aksjer, drevet av forventningen om at Federal Reserve snart vil begynne å senke rentene. Derivatemarkedene signaliserer en høy sannsynlighet for den første rentenedgangen allerede i mars. På Wall Street er optimismen stor når det gjelder utsiktene for aksjemarkedet i 2024. Det var likevel en bred nedgang på Wall Street på årets første handelsdag.

Slik gikk det med de ledende indeksene tirsdag:

S&P 500 falt 0,56 prosent til 4 743.92, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 1,63 prosent til 14 765.94. Industritunge Dow Jones steg 0,07 prosent til 37 715.64. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6,35 prosent til 13,24.