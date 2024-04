Frykten øker på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 14.884,20 poeng mens Dow Jones faller 0,4 prosent til 37.539,72 poeng. S&P 500 faller 0,6 prosent til 4.741,60 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,7 prosent til 13,91.

Tesla rapporterte 485.000 leveranser for fjerde kvartal, noe som bringer totalen for 2023 opp til 1,8 millioner, ifølge CNBC. Aksjen stiger 0,3 prosent i åpningsminuttene.

Teknologiløft i 2023

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg hele 43 prosent i løpet av 2023. Fjorårets oppgang ble i stor grad drevet av en håndfull gigantselskaper, deriblant Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Tesla og Amazon – også kjent som «The Magnificent Seven».

«Mot slutten av året, etter at Federal Reserve signaliserte at rentetoppen sannsynligvis var nådd, begynte de mindre selskapene gradvis å ta en mer fremtredende rolle», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

DNB Markets beskriver de amerikanske arbeidsmarkedstallene som slippes på fredag som ukens høydepunkt. Økonomene vil også følge nøye med på referatet fra Feds desember-møte som offentliggjøres onsdag kveld.

«Dette rentemøtet markerte den lenge etterlengtede snuoperasjonen fra den amerikanske sentralbanken, den såkalte «Fed pivot». Siden da har markedsforventningene til rentekutt fra Fed lagt seg på et nytt nivå, og detaljene fra diskusjonene på rentemøtet bør sees på for hint om akkurat hvilke avveininger medlemmene gjorde», skriver DNB Markets i en oppdatering.