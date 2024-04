En heldig privatperson i Michigan har truffet alle de seks tallene som trengtes for å vinne førstepremien i Powerball-lotteriet under trekningen mandag.

Førstepremien er på elleville 842,2 millioner dollar – 8,6 milliarder kroner – og er den femte største Powerball-jackpoten som noensinne er vunnet, ifølge Powerball. Det er også første gang siden oppstarten i 1992 at jackpoten ble vunnet på 1. nyttårsdag.

Til sammenligning har Nicolai Tangen en formue på 8,5 milliarder, ifølge Kapital 400. Powerball-vinneren plasserer seg også like over Sundt-søsknene og rett under milliardærarving Frederik Wilhelm Mohn som kan skilte med en formue på 8,7 milliarder.

Vinneren står nå overfor et valg om å få utbetalt milliardene i delbetalinger over 30 år, eller å motta en engangssum på 425,2 millioner dollar – nær halvparten av det premien egentlig er verdt. Vinnerrekken var 12, 21, 42, 44, 49 og Powerball 1.



Vinnerkupongen ble solgt på Food Castle of Grand Blanc i byen Grand Blanc, Michigan, ifølge Michigan Lottery.

Premien er den nest største jackpoten noensinne vunnet i Michigan. Førstepremien var en Mega Millions-jackpot på 1,05 milliarder dollar som ble vunnet i januar 2021.

Forrige premie ikke hentet

Sist gang jackpoten ble vunnet var 11. oktober, da en billett fra California sikret seg enorme 1,76 milliarder dollar – 19 milliarder kroner. Billetten ble solgt på Midway Market & Liquor i Frazier Park, i nærheten av Los Angeles.

Så langt har ingen meldt seg for å kreve premien sin, og de har ett år fra 11. oktober til å gjøre det. Hvis ingen melder seg, vil pengene gå til offentlige skoler i California, ifølge Carolyn Becker, talsperson for delstatslotteriet.

Oddsen for å vinne en hvilken som helst premie er 1 til 24,9, mens oddsene for å vinne jackpoten er 1:292.000.000.