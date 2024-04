Børsåret starter med oppgang

(Saken oppdateres)

Oslo Børs starter årets første handelsdag med oppgang.

Etter 27 minutters handel står hovedindeksen i 1.315,58, opp 0,69 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 493 millioner kroner.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,82 prosent til 78,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,55 prosent prosent til 72,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oppgangen kommer etter at Iran på mandag annonserte at de vil sende fregatten Alborz gjennom Bab el-Mandeb-sundet. Iran ga ikke noen detaljer på hva spesifikt formål fregatten har i området, utover at det til tider kan gjennomføres operasjoner i området for å sikre shippingruter.

– Enhver eskalering av konflikten i dette området kommer til å heve risikopremien på Brent, sier Neil Beveridge, energianalytiker i Bernstein, til CNBC.

Equinor er opp 1,10 prosent til 325,70 kroner, og Aker BP stiger 1,76 prosent til 300,70 kroner.

Okea styrkes 0,38 prosent til 26,70 kroner. Selskapet meldte fredag at de har fullført kjøpet av eierandeler fra Equinor i Statfjord-området, og varsler samtidig at selskapet vil ta en nedskrivning i størrelsesorden 1,1 - 1,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Det sendte aksjen ned 12,2 prosent på årets siste handelsdag.

Shippingopptur

En rekke shippingaksjer stiger markant tirsdag. 2022 og 2023 har begge vært kanonår i shipping, og nå mener shippinganalytikerne at det går mot tidenes trippel i 2024.

Tankrederiet Frontline stiger nå 3,43 prosent til 209,85 kroner, mens Golden Ocean er opp 3,23 prosent til 101,60 kroner. Sistnevnte meldte også i morges at Lars-Christian Svensen nå blir sjef i tørrlastrederiet på fast basis.

Hafnia styrkes 2,56 prosent til 72,00 kroner, Stolt-Nielsen legger på seg 1,77 prosent til 317,00 kroner, og 2020 Bulkers er opp 2,88 prosent til 125,00 kroner. Okeanis stiger 4,45 prosent til 281,50 kroner.

John Fredriksens Avance Gas og Andreas Sohmen-Paos BW LPG er opp henholdsvis 2,14 prosent til 152,80 kroner og 2,97 prosent til 155,80 kroner. De to selskapene var blant vinnerne på fjorårets shippingindeks etter kraftig kursoppgang.

DOF Group meldte tirsdag morgen at Prime Energy Resources Development har forlenget kontrakten for MPSVen «Skandi Hawk» fra februar 2024 til 31. desember 2027. Aksjen klatrer 3,99 prosent til 58,97 kroner.

Selvaag Bolig klatrer 2,27 prosent til 33,85 kroner. Eiendomsselskapet solgte i 2023 boliger verdt 2,6 milliarder kroner.