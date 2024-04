Børsåret starter med oppgang

(Saken oppdateres)

Oslo Børs starter årets første handelsdag med oppgang.

Etter to minutters handel står hovedindeksen i 1.315,37, opp 0,67 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 140 millioner kroner.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,82 prosent til 78,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,55 prosent prosent til 72,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oppgangen kommer etter at Iran på mandag annonserte at de vil sende fregatten Alborz gjennom Bab el-Mandeb-sundet. Iran ga ikke noen detaljer på hva spesifikt formål fregatten har i området, utover at det til tider kan gjennomføres operasjoner i området for å sikre shippingruter.

– Enhver eskalering av konflikten i dette området kommer til å heve risikopremien på Brent, sier Neil Beveridge, energianalytiker i Bernstein, til CNBC.

Equinor er opp 1,10 prosent til 325,70 kroner, og Aker BP stiger 1,76 prosent til 300,70 kroner.

Shipping-opptur

En rekke shippingaksjer stiger markant tirsdag. 2022 og 2023 har begge vært kanonår i shipping, og nå mener shippinganalytikerne at det går mot tidenes trippel i 2024.

Frontline stiger nå 3,43 prosent til 209,85 kroner, mens Golden Ocean er opp 3,23 prosent til 101,60 kroner. Sistnevnte meldte også i morges at Lars-Christian Svensen nå blir sjef i tørrlastrederiet på fast basis.

Hafnia styrkes 2,56 prosent til 72,00 kroner, Stolt-Nielsen legger på seg 1,77 prosent til 317,00 kroner, og 2020 Bulkers er opp 2,88 prosent til 125,00 kroner. Okeanis stiger 4,45 prosent til 281,50 kroner.