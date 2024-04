Skiløper har mangedoblet pengene i aksjer

Aksjeinteressen har spredt seg i langrennsmiljøet. Daniel Stock er én av de mest aktive. Han er oppvokst i Vadsø, men bor i Bærum, og representerer Team Aker Dæhlie.

– Erik Bertrand Larsen fikk meg til å slutte studiene for å satse på langrenn. Men når du driver langrenn lever du under fattigdomsgrensen.

– Jeg ble dritt lei i 2017, og tenkte jeg måtte forberede livet etter karrieren. Nå bruker jeg 10 timer om dagen på å lese om aksjer og studere teknisk analyse. All tiden jeg tidligere lå på sofaen går nå med på å tenke aksjer. Jeg er sinnssykt interessert, sier Stock.

– Det har vært flere år der jeg har hatt over 100 prosent avkastning. Målet er å få økonomisk frihet. Jeg har alltid slått hovedindeksen. Helt siden jeg startet i 2017. Også i år.

Forvalter og investor

Hans beste resultat i langrenn er 2. plass fra prøve-OL i Pyeongchang i 2017. Samme år fikk han også 5. plass i verdenscupen. Siden har det vært vanskelig å få plass på det norske laget i internasjonale renn, så 2. plassen fra NM i 2021 er det som skiller seg ut.

Vi driver profesjonelt sammen. Han sitter med kapitalen og jeg sitter med kunnskapen Daniel Stock

– Da kjøpte jeg mine første aksjer og gjorde det veldig bra veldig fort. Deretter skalerte jeg gradvis opp, og for to år siden startet jeg aksjeselskapet Daniel Stock AS. Gjennom det selskapet forvalter jeg penger for folk i tillegg. Jeg har gjort det så bra at jeg er tatt inn som styremedlem for han ene jeg forvalter for, Olav Berger, tidligere HR-direktør i Sector Alarm, så nå er jeg styremedlem i hans selskap, Sirius Investments, sier Stock.

– Vi driver profesjonelt sammen. Han sitter med kapitalen og jeg sitter med kunnskapen, for å si det litt flåsete. Vi jobber sammen til daglig, og tar beslutninger sammen.

– Jeg har vært all in

– Hvem andre forvalter du aksjer for?

– Hovedsakelig for Olav, men også for familien ellers. Men i og med at jeg satser på ski har jeg folk jeg sender nyhetsbrev til om informasjon gir tips uten at jeg tar dem inn i min portefølje. Jeg vil ikke ha det presset så lenge jeg satser på ski. Men i praksis jobber jeg som en aksjerådgiver slik de gjør i DNB og Pareto. Nyhetsbrevene sender jeg ut mot en liten sum penger, sier Stock.

– Hvordan skjer handlingen med familiens aksjer?

– De har gitt meg fullmakt til å handle aksjer på vegne av dem. Så har jeg avtale om bonus basert på resultat.

– Og på toppen investerer du egne penger?