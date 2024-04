Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

I sin morgenrapport trekker analytikeren frem at en rekke børsindekser steg mer enn de fleste kunne drømt om i 2023, ikke minst de amerikanske. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen økte med hele 43 prosent, etter å ha ledet an gjennom hele året.

«Fjorårets oppgang ble i stor grad drevet av en håndfull gigantselskaper, deriblant Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, Alphabet, Tesla og Amazon (The Magnificent 7). Imidlertid, mot slutten av året, etter at Federal Reserve signaliserte at rentetoppen sannsynligvis var nådd, begynte de mindre selskapene gradvis å ta en mer fremtredende rolle. Det store spørsmålet blir derfor om det er de små- og mellomstore selskapene som skal drive veksten i 2024», skriver Berntsen.

Asia

Årets første handelsdag starter med variert utvikling på de asiatiske børsene.

I Kina faller Shanghai Composite 0,11 prosent etter at nøkkeltall sluppet i helgen viste at PMI for industrien i landet sank ytterligere i desember. Det er ifølge CNBC et tegn på at mer politisk støtte sannsynligvis er nødvendig for å hjelpe den kinesiske økonomien.

Hang Seng i Hongkong er ned 1,42 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot styrkes 0,72 prosent. I Japan er børsen stengt.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,82 prosent til 78,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,55 prosent prosent til 72,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

På årets siste handelsdag endte de ledende amerikanske indeksene i rødt. Likevel ble 2023 et jubelår for Wall Street.

Foran årets siste handelsdag var samleindeksen S&P 500 mindre enn 0,5 prosent fra en ny all-time-high, men snublet på oppløpet og klarte ikke å nå rekorden på 4.796 indekspoeng. På det nærmeste i dag var indeksen kun 9 poeng unna rekorden, men endte til slutt ned 0,28 prosent.

Dow Jones endte ned 0,05 prosent til 37.689 poeng, og fikk en oppgang på 14 prosent i 2023.

Teknologitunge Nasdaq endte ned 0,56 prosent til 15.011 poeng, men kan likevel skilte med sin beste årlige oppgang siden 2009 med en økning på 43,6 prosent i 2023.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Fredag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.306,61 poeng. Det betyr at Oslo Børs klatret nesten ti prosent i løpet av 2023.