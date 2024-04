Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Asia

Årets første handelsdag starter med variert utvikling på de asiatiske børsene.

I Kina faller Shanghai Composite 0,11 prosent etter at nøkkeltall sluppet i helgen viste at PMI for industrien i landet sank ytterligere i desember. Det er ifølge CNBC et tegn på at mer politisk støtte sannsynligvis er nødvendig for å hjelpe den kinesiske økonomien.

Hang Seng i Hongkong er ned 1,42 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot styrkes 0,72 prosent. I Japan er børsen stengt.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,82 prosent til 78,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,55 prosent prosent til 72,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

På årets siste handelsdag endte de ledende amerikanske indeksene i rødt. Likevel ble 2023 et jubelår for Wall Street.

Foran årets siste handelsdag var samleindeksen S&P 500 mindre enn 0,5 prosent fra en ny all-time-high, men snublet på oppløpet og klarte ikke å nå rekorden på 4.796 indekspoeng. På det nærmeste i dag var indeksen kun 9 poeng unna rekorden, men endte til slutt ned 0,28 prosent.

Dow Jones endte ned 0,05 prosent til 37.689 poeng, og fikk en oppgang på 14 prosent i 2023.

Teknologitunge Nasdaq endte ned 0,56 prosent til 15.011 poeng, men kan likevel skilte med sin beste årlige oppgang siden 2009 med en økning på 43,6 prosent i 2023.

Oslo Børs

Fredag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.306,61 poeng. Det betyr at Oslo Børs klatret nesten ti prosent i løpet av 2023.

OKEA har fullført kjøpet av eierandeler fra Equinor i Statfjord-området, og varsler samtidig at selskapet vil ta en nedskrivning i størrelsesorden 1,1 - 1,6 milliarder kroner i regnskapet for fjerde kvartal 2023. Aksjen stupte 12,2 prosent til 26,60 kroner.