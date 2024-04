Blandet start på året for børsene i Asia

I Kina faller Shanghai Composite 0,11 prosent etter at nøkkeltall sluppet i helgen viste at PMI for industrien i landet sank ytterligere i desember. Det er ifølge CNBC et tegn på at mer politisk støtte sannsynligvis er nødvendig for å hjelpe den kinesiske økonomien.

Hang Seng i Hongkong er ned 1,42 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot styrkes 0,72 prosent.

I India er Nifty ned 0,73 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,49 prosent, mens Straits Times i Singapore er faller 0,17 prosent.

Japan er rystet av jordskjelvet som rammet landet første nyttårsdag. Redningsarbeider pågår for fullt, og det meldes nå om minst 30 døde. Børsene i landet er stengt frem til torsdag 4. januar.