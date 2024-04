Det kan være en nyttig øvelse å sette opp sin egen oversikt, for så å vurdere sannsynlighet for, og konsekvens av, at den enkelte hendelse inntreffer. Her er noen forslag:

Grå svaner: i motsetning til det mer kjente «black swan»-begrepet, som refererer til totalt uforutsigbare hendelser,er «gray swan» et begrep for en hendelse med lav sannsynlighet, men store konsekvenser, som få forutser.

Researchbyrået Macro Hive har laget en slik liste, som blant annet foreslår at dollaren kan kollapse mot japanske yen, OPEC+ kan oppløses eller finansmarkedene kan kollapse i panikk hvis det viser seg at en AI-algoritme har manipulert kursutviklingen.

Les også – 2024 vil bli vanskelig

Inflasjonen vender tilbake:inflasjonen i Vesten har falt siden toppen i 2022, men de volatile energiprisene har vært en viktig driver. Skulle utviklingen snu, kan sentralbankene bli nødt til å sette opp rentene igjen og sette nytt press på næringslivets inntjening.

Geopolitikk: en utvidet konflikt i Midt-Østen kan føre til store sjokk for oljeprisen og energimarkedene. Krigen i Ukraina vil kunne fortsette å ha stor innvirkning på mat- og energipriser. Begge disse situasjonene kan øke resesjonsrisikoen i de respektive regionene.

En kinesisk invasjon av Taiwan vil naturligvis sende globale sjokkbølger inn i både finansmarkedene og forsyningskjedene. Flere aspekter relatert til Kina er viktige å følge med på, for hvis landets økonomiske vekst kollapser vil det slå hardt inn også på handelspartnerne. Forholdet mellom Kina og USA forblir et vedvarende usikkerhetsmoment, ikke minst foran det forestående presidentvalget i USA.

Krigen i Ukraina vil kunne fortsette å ha stor innvirkning på mat- og energipriser.

Valgår

Neste år er det også valg i EU-parlamentet, samt at Storbritannia skal velge ny statsminister.

I november er det altså presidentvalg i USA, og for å avslutte på den moderat positive siden: historikken siden 1952 viser at S&P 500 i gjennomsnitt har gitt syv prosent avkastning i valgår. Det er godkjent, men samtidig godt under snittet på 10 prosent for alle årene i perioden – og langt under snittet på 17 prosent for årene før et valg.

Les også Alle odds taler for at Trump blir republikanernes presidentkandidat

Når 2023 da har gitt langt mer enn snittet, kan det være grunn til å være litt skeptisk. På den annen side er den gjennomsnittlige avkastningen 12,2 prosent i år der en sittende president er på gjenvalg. Alle sittende presidenter som har unngått en resesjon i de to årene før valget, er blitt gjenvalgt. Det kan derfor bli spennende å se hvor langt Joe Biden vil strekke seg for å holde økonomien flytende. En mulig «gray swan» er at han velger å ikke stille til gjenvalg.

I den grad man kan bruke alle disse spådommene og statistikkene til å konkludere med noe, så må det bli at enhver investor må vurdere egen risikotoleranse i en mer uoversiktlig verden enn på lenge. Utfallsrommet er stort, og 2024 kan bli et år der gode aktive valg kan gi betydelig meravkastning.

Med det vil jeg ønske et riktig godt nytt investeringsår!