Storbank med ny avtale til over 200.000 fagforeningsmedlemmer

Fra i dag av er Handelsbanken ny bankpartner for de to fagforeningene Akademikerne Pluss og Tekna. Totalt omfatter det 213.000 medlemmer, opplyses det i en melding.

Det var tilbake i juni det ble kjent at Handelsbanken skulle ta over Danske Banks avtale med Akademikerne Pluss , etter at Danske Bank varslet exit fra det norske personmarkedet. På samme tid ble det kjent at også Tekna ville gå for Handelsbanken.

– Dette er viktige og langsiktige avtaler for oss, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge.

Fornøyde

Medlemmene vil nå blant annet tilbys en boliglånsrente på 5,49 prosent fra 1. januar, og 5,70 prosent fra 1. mars. Renten på sparekonto er satt til 4,85 prosent.

– Her får medlemmene høyere sparerente og lavere lånerenter enn det som er annonsert for andre bankavtaler, sier Andersen.

Også fagforeningene er fornøyde.

– Vi er glade for å kunne tilby medlemmene våre en solid og langsiktig samarbeidspartner som gir dem et komplett banktilbud i en av markedets beste avtaler over tid, sier generalsekretær Line Henriette Holten i Tekna.

Det støttes av adm. direktør i Akademikerne Pluss, Einar Espolin Johnson.

– Vi har erstattet en viktig avtale i det norske bankmarkedet gjennom flere år med en ny og enda bedre, sier Johnson.