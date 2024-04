Storbank med ny avtale til over 200.000 fagforeningsmedlemmer

Fra i dag av er Handelsbanken ny bankpartner for de to fagforeningene Akademikerne Pluss og Tekna. Totalt omfatter det 213.000 medlemmer, opplyses det i en melding.

Det var tilbake i juni det ble kjent at Handelsbanken skulle ta over Danske Banks avtale med Akademikerne Pluss , etter at Danske Bank varslet exit fra det norske personmarkedet. På samme tid ble det kjent at også Tekna ville gå for Handelsbanken.

– Vi er stolte og glade over tilliten vi er vist av foreningene. Dette er viktige og langsiktige avtaler for oss, sier landsjef Arild Andersen i Handelsbanken Norge i en kommentar.

Fornøyde

Medlemmene vil nå blant annet tilbys en boliglånsrente på 5,49 prosent fra 1. januar, og 5,70 prosent fra 1. mars. Renten på sparekonto er satt til 4,85 prosent.

– Her får medlemmene høyere sparerente og lavere lånerenter enn det som er annonsert for andre bankavtaler. Dette viser kraften i avtalen foreningene har gjort på vegne av medlemmene, sier Andersen.

Også fagforeningene er fornøyde.

– Vi er glade for å kunne tilby medlemmene våre en solid og langsiktig samarbeidspartner som gir dem et komplett banktilbud i en av markedets beste avtaler over tid, sier generalsekretær Line Henriette Holten i Tekna.

Det støttes av adm. direktør i Akademikerne Pluss, Einar Espolin Johnson.

– Vi har erstattet en viktig avtale i det norske bankmarkedet gjennom flere år med en ny og enda bedre. Denne avtalen kombinerer gode betingelser med rådgivning og kundeservice i toppklasse, sier Johnson.