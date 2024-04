Warren Buffett klarte ikke slå markedet i 2023

Aksjene i Warren Buffetts Berkshire Hathaway klatret solide 16 prosent i 2023, men endte bak S&P 500, som steg 24 prosent, melder CNBC.

Det kom verken som en skuffelse eller overraskelse for Buffett, som lenge har påpekt at de ikke kan slå markedet i et gitt år.

«Jeg anbefaler S&P 500 til folk. Berkshire så solid som en enkeltinvestering kan være når det gjelder å få en rimelig avkastning over tid. Jeg vil ikke satse livet mitt på at vi klarer å slå S&P 500 i løpet av de neste ti årene», uttalte Buffett under Berkshires årsmøte i 2020.

For selv om Berkshire Hathaway ikke klarte å slå markedet i 2023, er Buffetts merittliste ifølge CNBC uten sidestykke.

Selskapet, som er investert på tvers av 40 bransjer og 60 selskapet, har siden Buffett tok kontrollen i snitt hatt dobbelt så høy årlig avkastning som S&P 500. Berkshires gjennomsnittlige årlige gevinst har fra 1965 vært på 19,8 prosent, mot 9,9 for referanseindeksen.

Blant Berkshires største investeringer i 2023 finner vi Apple, som steg mer enn 50 prosent i 2023, American Express med en oppgang på 27 prosent, samt DaVita og Moody's, som begge klatret cirka 40 prosent.

Også noen svakere investeringer var i porteføljen. Berkshires fjerde største investering, Coca-Cola, falt 6 prosent, mens Chevron endte året ned 14 prosent.

Dødsfall

I slutten av november i fjor døde Berkshire Hathaway-nestleder og Buffetts høyre hånd gjennom nesten 60 år, Charlie Munger.

– Hvis Warren Buffett er Berkshire Hathaways biologiske far, så var Charlie Munger den åndelige far som inspirerte til vridningen mot kvalitetsselskaper som reinvesterer i lønnsom vekst, sa Bernt Berg-Nielsen i Stolt Kapitalforvaltning til Finansavisen da.

Han var imidlertid ikke bekymret for Berkshires utvikling etter dødsfallet.

– Han vil bli savnet, men fire personer er allerede klare til å fylle rollene, den dagen både Buffett og Munger er borte, og med 26 personer på hovedkontoret, 380.000 ansatte og en balanse på 1.000 milliarder dollar, blir det vanskelig å ødelegge konsernets struktur og kultur – dersom noen mot formodning skulle ønske det, sa Berg-Nielsen.