De to serviceskipene (CSOV – Construction Service Operation Vessels) bygges for en gruppe institusjonelle investorer under ledelse av J.P. Morgan Asset Management. Kontrakten inneholder også to opsjoner.

Skipene vil bli utstyrt med hybrid batterifremdrift og være forberedt for å kunne benytte grønn metanol.

Skipene som nå er i bestilling kommer opprinnelig fra de fire opsjonene som Bernhard Schulte Offshore hadde da dette rederiet bestilte to tilsvarende skip fra Ulstein i fjor. De fire opsjonene er nå overført til investorene, der altså de to første er erklært.

– Havvindindustrien står sentralt for å kunne oppnå klimamålene, og vi mener at de drivstoffeffektive skipene våre vil være viktige brikker for å nå disse målene, sier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein i en pressemelding.

I pressemeldingen opplyses det at J.P. Morgan Global Transportation Group har investert i transportindustrien siden 2010 og forvalter over 8 milliarder dollar i transportverdiar innen ulike segmenter, som blant annet inkluderer det maritime, energilogistikk, jernbane og luftfart.

Kran og gangbro

Skipene vil få Ulstein SX222-design, blir nær 90 meter lange og ha sengeplass til 132 personer.

De blir utstyrt med gangbro og heistårn for personell- og lastoverføringer, samt 3D-kompensert kran som kan løfte fem tonn offshorelaster. Ifølge Ulstein vil skipene kunne jobbe både innen drift og vedlikehold eller konstruksjonsstøtte i røffe værforhold.