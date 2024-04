Oljeprisene trekker oppover fredag morgen.

Brent-olje for mars-levering står i 78,03 dollar pr. fat, opp 0,6 prosent (45 cent) siden midnatt og bittelitt opp fra 77,98 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 72,79 dollar pr. fat.

Les også Hvor stor er «Midtøsten-premien»?

Blinken til Midtøsten – igjen

Investorene fordøyer referatet fra det siste rentemøtet i Federal Reserve. Sentralbanken ga riktignok ingen klare signaler om timingen for det første rentekuttet, men diskusjonene i rentekomitéen har vært preget av en stigende følelse av at inflasjonen er under kontroll.

Den økte spenningen i Midtøsten, eksempelvis i Rødehavet, har gitt støtte til oljeprisene den siste tiden, og det amerikanske utenriksdepartementet meldte torsdag at utenriksminister Antony Blinken er på vei til regionen for en uke med diplomati. Dette er fjerde gang siden Hamas-angrepet på Israel i begynnelsen av oktober Blinken besøker Midtøsten.

Israels forsvarsminister har varslet mer målrettede angrep i nord og jakt på ytterligere Hamas-topper i sør.

Les også – Oppsiktsvekkende at prisen faller tilbake

– Fremdeles mye spenning

Videre har IS tatt på seg ansvaret for eksplosjonen i Iran som drepte nesten 100 under et minnearrangement for den tidligere lederen av Revolusjonsgardens elitestyrke, Qassem Soleimani, som ble drept under et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar 2020. Iranske myndigheter karakteriserte eksplosjonen som et terrorangrep rettet mot å straffe Irans standpunkt mot Israels invasjon av Gaza.

– Det er fremdeles mye spenning i Midtøsten med Houthi-militsen i Rødehavet, et amerikansk luftangrep i Bagdad og bombeangrepet i Iran. Rapporten fra amerikanske energimyndigheter (EIA) torsdag var «bearish», og bidro til å tynge oljeprisene noe i går, sier råvarestrateg Warren Patterson i Singapore-baserte ING Groep til Bloomberg.

EIA-tallene viste torsdag ettermiddag den største ukentlige lagerbyggingen for bensin på 30 år i forrige uke. Nyhetsbyrået påpeker at såkalt implisert amerikansk bensinetterspørsel på ukesbasis – et volatilt tall – falt til sitt laveste på et år.