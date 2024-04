Oljeprisene følger opp onsdagens markante oppgang med å stige ytterligere torsdag.

Brent-oljen (mars-kontrakten) står i 78,87 dollar pr. fat, opp 0,8 prosent (60 cent) så langt i dagens handel og opp fra 78,14 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte i går. WTI-oljen stiger én prosent til 73,42 dollar pr. fat.

Libya-felt ute av spill

Uroen i Midtøsten fortsetter å gi støtte til prisene, og onsdag kom det «drahjelp» fra lokale demonstranter som tvang frem full stans av produksjonen ved feltene Sharara og El-Feel i OPEC-landet Libya – felter som normalt produserer 365.000 fat pr. dag.

– Nedstengningen i Libya er til støtte for prisene, men den større bekymringen og usikkerheten for markedet dreier seg fortsatt om spenningen i Midtøsten – især etter det siste angrepet i Iran, sier råvarestrateg Warren Patterson i ING Groep i Singapore til Bloomberg.

«Terrorangrep» i Iran

Han viser til at rundt 100 mennesker onsdag ble drept i eksplosjoner under et minnearrangement for den tidligere lederen av Revolusjonsgardens elitestyrke, Qassem Soleimani, som ble drept under et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar 2020.

Ingen har foreløpig tatt på seg skylden, men internasjonale nyhetsbyråer som Reuters og AFP påpeker at sunni-muslimske ekstremistgrupper som IS tidligere har utført flere dødelige angrep i det hovedsakelig sjia-muslimske Iran. Iranske myndigheter har beskrevet onsdagens angrep som et terrorangrep.

Videre onsdag hevdet den Iran-støttede Houthi-militsen i Jemen å ha angrepet det franske containerskipet CMA CGM Tage i Rødehavet, men rederiet selv uttaler ifølge Bloomberg at ingenting har rammet skipet.

USA og allierte, inklusive Storbritannia og Tyskland, uttalte på sin side onsdag at Houthi-ene vil måtte bære ansvaret for konsekvensene om de fortsetter å true liv, verdensøkonomi og fri flyt av handel i Rødehavet.

Anslår Midtøsten-premie

«Oljeprisene kan potensielt stige 3-4 dollar pr. fat ved en forlenget og full omdirigering av oljestrømmene som følge av uroen i Rødehavet», skriver Goldman Sachs ifølge nyhetsbyrået i et notat.

«Men Brent-oljen bør holde seg mellom 70 og 90 dollar pr. fat i år som følge av økt ledig kapasitet og fleksibel OPEC+-produksjon, lav resesjonsrisiko, samt USAs og Kinas opportunistiske kjøp til strategiske lagre», heter det videre.

Oljeprisene henter også støtte fra lagertall i USA. American Petroleum Institute (API) skrev i sin ukentlige rapport onsdag at råoljelagrene falt 7,42 millioner fat i forrige uke, mer enn dobbelt så mye som konsensus på 2,97 millioner fat ifølge Trading Economics.

Samtidig steg bensinlagrene 6,9 millioner fat og destillatlagrene 6,7 millioner fat.