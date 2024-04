Vestlige sanksjoner har tvunget Russland til å finne nye markeder for sin olje, og eksempelvis India har seilt opp som en stor kjøper etter Ukraina-invasjonen. Mandag skrev Bloomberg derimot at den indiske importen i desember falt til 1,48 millioner fat pr. dag – det laveste nivået siden januar i fjor og ned fra rekordhøye 2,15 millioner fat pr. dag i mai.

For liten rabatt

Analysehuset Kpler forklarte fallet med at seks tankskip lastet med olje av kvaliteten Sokol ikke kunne levere grunnet betalingsproblemer. Dette blir avvist av Indias oljeminister Hardeep Singh Puri.

MISFORNØYD: Indias oljeminister Hardeep Singh Puri mener rabattene på russisk olje har blitt for små. Foto: NTB

– Det finnes ingen betalingsproblemer. Det er kun en funksjon av prisen våre raffinerier vil betale for oljen, sa han ifølge nyhetsbyrået på en pressekonferanse i New Delhi onsdag – uten å nevne pristaket G7-landene har innført på russisk olje.

Indiske myndigheter har forklart den russiske importen med landets enorme energibehov, en holdning som kan bli utfordret etter uttalelsene fra en høytstående tjenestemann i det amerikanske finansdepartementet i november om at Washington vil intensivere håndhevelsen av pristaket på 60 dollar pr. fat.

– Indias ledere har kun ett krav: at den indiske forbrukeren får energien til den rimeligste prisen, uforstyrret. Landet trenger 5 millioner fat olje pr. dag, hvorav 1,5 millioner har kommet fra Russland. Dette understreker at det ikke finnes betalingsproblemer, fortsatte han ifølge Bloomberg.

Ekstra kostnader

Diskusjoner om hvordan å forsterke det russiske oljepristaket har gått i både EU og USA gjennom høsten og vinteren, inklusive alternativer for å håndheve strengere eller begrense Russlands tilgang til bruktmarkedet for oljetankere. Det amerikanske finansdepartementet sendte i november også varsler til ship management-selskaper i rundt 30 land og ba om informasjon om 100 skip som mistenkes for brudd på sanksjonene.

Varslene som ble sendt av Office of Foreign Assets Control representerte det største skrittet av denne typen fra USA siden pristaket ble innført desember 2022. Sanksjonene forbyr vestlige selskaper å yte tjenester som transport, forsikring og finansiering for olje solgt over 60 dollar pr. fat.

Selv om mye russisk olje ble omsatt høyere enn pristaket i fjor, har amerikanske offentlige tjenestepersoner påpekt at pristaket likevel har påført russerne ekstra kostnader ved å tvinge dem til å bruke en «skyggeflåte» av aldrende tankskip, lengre reiseruter og ikke-vestlige maritime tjenester som har kuttet inntektene landet kan bruke på krigføring.