Iran sender fregatt til Rødehavet: Sterk oppgang i oljeprisen

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent stiger 2 prosent, til 78,61 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,9 prosent, til 72,98 dollar.

Oppgangen kommer etter at Iran på mandag annonserte at de vil sende fregatten Alborz gjennom Bab el-Mandeb-sundet. Iran ga ikke noen detaljer på hva spesifikt formål fregatten har i området, utover at det til tider kan gjennomføres operasjoner i området for å sikre shippingruter.

Det har siden desember vært risikabelt for skip å bruke Rødehavet som transportrute. Houthi-bevegelsen i Jemen har angrepet flere skip på vei gjennom området, for å legge press på Israel om å slutte bombingen og invasjonen av Palestina, hvor nesten 22.000 personer er drept.

Særlig er det i Bab el-Mandeb-sundet mellom Jemen og Djibouti, som kobler Rødehavet med Adenbukten, hvor passerende skip har vært mest utsatt.

Det skjer etter at den amerikanske marinen ødela tre Houthi-båter i løpet av helgen.

– Enhver eskalering av konflikten i dette området kommer til å heve risikopremien på Brent, sier Neil Beveridge, energianalytiker i Bernstein, til CNBC, og fortsetter:



– Vi har ikke tidligere sett maritime inngrep fra Iran. Så lenge det ikke fører til eskalering av konflikten, tror jeg ikke vi vil se noen signifikant effekt.

Til sammenligning lå Brent-oljen på 83 dollar pr. fat ved utgangen av november. Da kostet WTI-oljen rundt 76 dollar fatet.

I løpet av desember har flere shippingselskaper av sikkerhetshensyn besluttet å legge fraktruter utenfor Suezkanalen og Rødehavet. Et Mærsk-skip ble i helgen angrepet, men selskapet planlegger å seile mer enn 30 containerskip gjennom Suezkanalen og Rødehavet i tiden framover.