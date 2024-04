Herbjørn Hansson spår oljepriskollaps i 2024

«Jeg forventer at snittprisen for olje vil være mellom 20 og 30 dollar i 2024. Vi vil se «spikes» opp mot 70-80 dollar og laveste pris kan forventes å bli under 20 dollar fatet», skriver Hansson i en epost, og fortsetter:

«At prisen vil gå nedover, hersker det liten tvil om».

Fått rett før

Hansson er ikke redd for å skille seg ut. Under oljekonferansen i Sandefjord i 2015, da oljeprisen hadde stupt fra over 100 dollar til rundt 50 dollar fatet, spådde han 28 dollar ett år senere, og traff perfekt. Han vant denne uhøytidelige konkurransen i regi av Norsk Petroleumsforening, visstnok for tredje gang.

En dyp resesjon i verdensøkonomien, eventuelt en kollaps i Opec-samarbeidet som opphever de nåværende produksjonskuttene, er scenarioer som potensielt kan sende prisen så langt ned.

Når Finansavisen spør Hansson om hvorfor oljeprisen skal falle så hardt, svarer han:

«Mer tilbud enn etterspørsel og prisen går ned. I 1999 tippet jeg 10 dollar fatet og fasiten ble 10,75 dollar. Året etter tippet jeg 17 dollar og prisen ble 17,75 dollar». Ofte er det de kontrære som får de største gevinster!»

Forsiktige spådommer

De andre oljetoppene og analytikerne vi har spurt, er mer i «Business as usual»-leiren, der Ståle Kyllingstad er største pessimist med en forventning om 77 dollar fatet i 2024. Største optimist er oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets med et estimat på 90 dollar fatet. Dog er DNBs estimat for 2024 under revisjon, og trolig vil meglerhuset snart komme med et lavere estimat. Bak Martinsen er det flere som spår oljeprisen i 85-87 dollar fatet, deriblant TGS-sjef Kristian Johansen og Frontline-sjef Lars Barstad.

I snitt spår de 13 ekspertene vi har spurt en oljepris på 78,40 dollar fatet. Uten Hanssons estimat er gjennomsnittet på 83,30 dollar fatet.

Spørsmålene 1. Hva blir snittprisen for Brent-olje i 2024? 2. Hva blir topp- og bunnpris i 2024? 3. Hva tror du vil prege oljemarkedet i 2024?

Kristian Johansen Foto: Iván Kverme

Kristian Johansen, TGS-sjef 1. 87 dollar 2. 70-97 dollar 3. Jeg er fortsatt optimistisk til markedet og til tross for en noe svakere prisutvikling i fjerde kvartal, er oljeprisen fortsatt meget sterk i et historisk scenario. For 2024 forventer jeg fortsatt høy volatilitet hvor prisbildet avhenger av politiske konflikter, presidentvalg i USA og globale rentemarkeder. Etterspørselen fortsetter å være stigende til tross for usikkerhet i Kina, oljelagrene i USA er på 40 prosent av historiske nivåer og OPEC+ landene er disiplinerte. Kort oppsummert skulle det tilsi en fortsatt sterk oljepris i 2024

Lars Barstad Foto: Iván Kverme

Lars Barstad, Frontline-sjef 1. 86,45 dollar 2. 70-115 dollar 3. Oljemarkedet vil by på mye volatilitet i 2024. Tilbudsveksten i non-OPEC ser ut til å fortsette, men politisk uro kan øke risikopremien i markedet betraktelig i korte perioder. Jeg har også tro på at vi er i ferd med å få en «soft landing» i verdensøkonomien, ved det vil sentimentet i større grad prise inn etterspørselsvekst fremover, til tross for at realøkonomien vil oppleve effekten av rentepisken brukt i de store vestlige økonomiene gjennom 2023. Har lagt inn en solid premie i oljeprisen for frakt, da kapasiteten i tankmarkedet faller gjennom 2024 og Frontline skal jo ha sitt.

Carl Arnet Foto: Iván Kverme

Carl K. Arnet, BW Energy-sjef 1. 80 dollar 2. 70-100 dollar 3. Økt økonomisk aktivitet i India, Sørøst Asia, Afrika. Uroligheter på grunn av den spente situasjonen i Midtøsten.

Herbjørn Hansson Foto: Are Haram

Herbjørn Hansson, eier og styreleder i Nordic American Tankers 1. 20-30 dollar 2. Under 20 dollar til 70-80 dollar 3. Oljemarkedet i 2024 vil være volatilt. Imidlertid er det alltid nødvendig med olje. Et viktig spørsmål er hva som skjer i Midtøsten. Det har ikke direkte innvirkning på oljeprisen. Imidlertid vil politisk uro skape vibrasjoner inn i oljeprisen og påvirke internasjonal rederidrift. Det er uforutsigbart, men at prisen vil gå nedover, hersker det liten tvil om.

Torbjørn Kjus Foto: Ivan Kverme

Torbjørn Kjus, sjeføkonom i Aker 1. (Kan ikke svare) 2. 69-99 dollar 3. Etterspørselen vil preges av om det blir en økonomisk resesjon eller ikke. IEA tror på 1.1 millioner fat om dagen etterspørselsvekst i 2024, jeg tror det blir litt svakere. Tilbudssiden vil preges av OPEC-politikk, amerikansk skiferoljeproduksjonsvekst og geopolitisk påvirkning. Dersom vi ikke får noen geopolitiske tilbudsjokk trenger markedet at OPEC frivillig fortsetter å holde olje tilbake fra markedet. Inngangen til 2024 er interessant fordi vi kommer til å starte året med lave globale oljelagre og med rekordlave spekulative oljeposisjoner for råoljefutures og opsjoner i det finansielle markedet. Det er når «alle» allerede har solgt at du skal kjøpe olje…

Bjarne Schieldrop Foto: Ivan Kverme

Bjarne Schieldrop, råvaresjef i SEB 1. 85 dollar 2. 65-100 dollar 3. *USA kjøper tilbake olje til SPR på 70-80 dollar fatet, som gir støtte til prisen *OPEC+ kutter det som er nødvendig for 80 dollar fatet eller høyere. OPEC+/Russland/Saudi styrer Brent-prisen til 80 dollar eller høyere. *Pent-up post-Covid demand. Etterspørselen overrasker på oppsiden. Øker mer enn +1.3 millioner fat om dagen, år-over-år. *Økonomisk akselerasjon vinner til slutt. Oljeprisen fluktuerer mellom «resesjon» og «akselerasjon», men inflasjonen forsvinner som dugg for solen og «akselerasjon» vinner til slutt. *Geopolitiske forstyrrelser får prisen til å sprette. Fortsatt en svært urolig verden med friksjon og større/mindre forstyrrelser i tilbudet av olje fra tid til annen.

John Olaisen Foto: Thomas Bjørnflaten

John Olaisen, analysesjef i ABG Sundal Collier 1. 85 dollar 2. 70-100 dollar 3. 2024 kommer til å være det tredje året i denne oppturen for oljepris og oljeindustrien der oppsykler varer normalt 5-8 år. Jeg tror det er overveiende sannsynlig at 2024 blir nok et år med en høy oljepris – ergo i området 75-90 dollar fatet i snitt. OPEC+ kommer til å holde disiplinen i starten på året, men allerede i sommer, p.g.a. vekst i etterspørselen og begrenset vekst i produksjonen utenfor OPEC+, vil OPEC+ måtte øke produksjonen. Jeg tror vi vil se nok et år med mye M&A blant oljeselskapene og sterk vekst i inntjening til oljeserviceselskapene. Jeg råder investorer til å eie både olje- og oljeserviceaksjer når man går inn i 2024.

Teodor Sveen-Nilsen Foto: Iván Kverme

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i SpareBank 1 Markets 1. 80 dollar 2. 61-99 dollar 3. De tre viktigste faktorene for oljemarkedet vil i 2024 vil være amerikansk produksjon, global etterspørselsvekst og OPECs strategi og evne til å balansere markedet. For amerikansk produksjon kan vi konkludere med at 2023 viste mer vekst enn man kunne anta. Konsensus forventer en vekst på omtrent 0,6 mllion fat om dagen for 2024. For å få det, holder det at produksjonen er flat fra årsslutt 2023 og gjennom 2024. For etterspørselen ser vi at det er uvanlig stor uenighet om hva veksten blir i 2024. Med en relativt svak BNP vekt på bare 2,6%, skal det mye til for at veksten bli vesentlig over 1 million fat om dagen.

Trond Omdal Foto: Ivan Kverme

Trond Omdal, forvalter i Pensum Asset Management 1. 87,50 dollar 2. 72,50-102,50 dollar 3. I 2023 var både global oljeetterspørsel, USAs skiferoljeproduksjon og Irans oljeeksport vesentlig høyere enn ventet. I 2024 forventer vi en global etterspørselsvekst mellom ytterpunktene OPECs estimat på 2,2 millioner fat pr. dag og IEAs 1,1 millioner fat pr. dag, lavere enn i 2023 på 2,3 millioner fat pr. dag. Veksten i USAs oljeproduksjon ventes av IEA og OPEC å falle fra 1,6 millioner fat pr. dag i 2023 til 0,6 millioner fat pr. dag i 2024 mens selskapene guider 0,6-0,8 millioner fat pr. dag. Irans råoljeeksport steg i 2023 til 1,6 millioner fat pr. dag fra 2-300.000 fat pr. dag i 2019/20. En stor usikkerhet for oljemarkedet i 2024 er hvorvidt USA gjeninnfører strengere Iran-sanksjoner.

Ståle Kyllingstad Foto: Iván Kverme

Ståle Kyllingstad, IKM-gründer 1. 77 dollar 2. 66-98 dollar 3. Markedet vil bli preget av at OPEC + klarer å styre oljeprisen like bra neste år, som denne sommeren og høsten. Det er grunnen til at prisen blir relativ stabil, i forhold til det den kan være.

Berge Gerdt Larsen Foto: Iván Kverme

Berge Gerdt Larsen, oljeinvestor 1. 80 dollar 2. 70-90 dollar 3. Som for 2023 er verdensøkonomien preget av resesjon i Europa, lite økning i økonomien i Kina og høy inflasjon og høye renter. Etterspørselen vil da fortsatt være rundt 100 millioner fat pr. dag. Tilbudet av olje vil være det samme. Det er lite tilførsel av ny olje fra nye feltutbygginger i 2024, så fortsatt OPEC-kutt er en forutsetning for oljepris rundt 80 dollar fatet. Politiske kutt eller politisk frafall av produksjon er vanskelig å forutsi, men det er nødvendig for oljepris over 90 dollar pr. fat.

Magnus Nordby FOTO: Norwegian Oil Trading

Magnus Nordby, oljeanalytiker i Norwegian Oil Trading 1. 78 dollar 2. 68-95 dollar 3. OPEC+ har vist villighet til å kutte i produksjonen for å hindre fall i oljeprisen. Med Saudi Arabia og Russland i spissen står kartellet klart til å redusere produksjonen skulle prisene igjen begynne å falle. USA går inn i et valgår og selv om Biden-administrasjonen gjerne ser at oljeprisen forblir lav, har de færre gode kort på hånden. Biden åpnet slusene på lagrene gjennom 2022 og står nå igjen med halvfulle lagre. Den globale økonomien vil prege etterspørselen på olje. Den kinesiske økonomien vil være et «wildcard», men vi ser ikke for oss at etterspørselen i Kina vil ta seg opp på et nivå som vil presse oljeprisen signifikant opp.

Helge André Martinsen Foto: NTB