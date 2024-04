– Gjennom desember har det også vært et fall i antall usolgte på markedet, og vi går ikke inn i 2024 med en unormalt stor tilbudsside, legger han til.

Det tok i gjennomsnitt 62 dager å selge en bolig i desember, mot 49 dager i november. Kortest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 34 dager, mens salgene tok lengst tid i Tromsø med 111 dager.

– Vi ser at kunder som er på boligjakt bruker lengre tid på å kjøpe, da de er mer selektive og mer forsiktige i budrunder. Det er kjøpers marked, og flere har nå som mål om å gjøre et «kupp», sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, i en kommentar.

– Det mest påfallende

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen hos Sparebank 1 SR-Bank synes det mest interessante er antallet boliger som ligger ute i markedet. Onsdag trakk han frem «boligfjellet» han mener holder prisene kunstig høye.

– Antall bolig ute i markedet holder seg svært høyt, og vil sette press på prisene fremover, særlig utenfor Oslo og i nord, sier han i en kommentar, og peker i likhet med Eiendom Norge på at boligprisfallet – justert for inflasjonen – har vært betydelig det siste året.

– Det mest påfallende med boligmarkedet akkurat nå, er at vi har gått fra å ha svært få til å ha svært mange usolgte boliger i markedet, legger han til.



NEF-direktør Carl O. Geving forventer et «robust» bruktmarked i året som kommer.

– Sterk befolkningsvekst, lavt nyboligsalg, lav boligproduksjon, høy lønnsvekst, lavere inflasjon og utsikter til lavere renter vil bidra til økende press i bruktboligmarkedet. I Oslo, Stavanger, Kristiansand og Bergen vil trolig presset være høyere enn i landet for øvrig, sier han i en kommentar.

Tror Norges Bank bommer

Rett før jul la Eiendom Norge frem en 2024-prognose på 4 prosent vekst, noe som peker mot at vi får den tradisjonelle «januar-effekten» med sterk oppgang også i år.

– Vi tror det skal mye til for å rokke ved dette mønsteret, sier direktør Lauridsen torsdag.

Derimot bekymrer han seg for nyboligmarkedet, og spår at konsekvensene av salgssvikten der først vil bli synlige i 2025 og 2026.

– Da vil det bli ferdigstilt historisk få nye boliger i Norge. Vår vurdering er at Norges Bank ennå ikke har tatt innover seg det som skjer boligbyggingen og hva dette vil bety for norsk økonomi, sier Lauridsen og peker på at et sjeldent stort sprik i anslagene for boliginvesteringene fra Norges Bank og SSB.

SSB la før jul frem en prognose på minus 16,2 prosent i 2024, mot Norges Banks forventning om et fall på 6,4 prosent.

– SSBs prognose etter vårt syn er nærmere realiteten, og vi mener Norges Bank blir nødt til både å revurdere sin prognose og rentebane. Trolig blir de nødt til å sette ned renten allerede i mars, spår Lauridsen.