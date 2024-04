Nytt boligprisfall

Saken utvides.

Boligprisene falt 0,9 prosent fra november til desember, viser boligprisstatistikk Eiendom Norge nettopp har lagt frem. Sesongjustert steg prisene 0,2 prosent.

I 2023 steg boligprisene i Norge 0,5 prosent, i tråd med Eiendom Norges egen spådom i desember.



– Med en vekst i konsumprisene i 2023 på 4-5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen i en kommentar.

– Det er solgt nesten like mange boliger både i desember og i 2023 under ett som i 2022. Bruktboligmarkedet er påfallende stabilt til tross for den moderate prisutviklingen, legger han til.

Handelsbanken traff nesten

På forhånd så økonomene i Handelsbanken Capital Markets for seg et (nominelt) prisfall på 0,8 prosent og en (sesongjustert) oppgang på 0,3 prosent.

«Det illustrerer i første rekke et marked hvor prisene fortsetter å holde seg rimelig godt oppe, og trolig vil fasiten for 2023 vise bare marginalt negativ prisvekst, regnet som årsgjennomsnitt», skrev seniorøkonom Sara Midtgaard i torsdagens morgenrapport.

DNB Markets ventet seg et (nominelt) prisfall på 0,5 prosent i desember.

Rett før jul la Eiendom Norge frem en 2024-prognose på «gode» 4 prosent vekst.