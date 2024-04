Nytt boligprisfall

Saken utvides.

Boligprisene falt 0,9 prosent fra november til desember, viser boligprisstatistikk Eiendom Norge nettopp har lagt frem. Sesongjustert steg prisene 0,2 prosent.

I 2023 steg boligprisene i Norge 0,5 prosent, i tråd med Eiendom Norges egen prognose i desember.

– Med en vekst i konsumprisene i 2023 på 4-5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen i en pressemelding.

På forhånd så økonomene i Handelsbanken Capital Markets for seg et (nominelt) prisfall på 0,8 prosent og en (sesongjustert) oppgang på 0,3 prosent.

«Det illustrerer i første rekke et marked hvor prisene fortsetter å holde seg rimelig godt oppe, og trolig vil fasiten for 2023 vise bare marginalt negativ prisvekst, regnet som årsgjennomsnitt», skrev seniorøkonom Sara Midtgaard i torsdagens morgenrapport.

DNB Markets ventet seg et (nominelt) prisfall på 0,5 prosent i desember.

«Boligfjell»

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen hos Sparebank 1 SR-Bank mente at boligprisene i desember ville holde seg omtrent uendret fra desember 2022. Samtidig karakteriserer han boligprisene som en «dårlig indikator» på hvordan det står til i markedet nå.

– Årsaken er at det er mange flere enn normalt som prøver å selge. Usolgte boliger, det såkalte «boligfjellet», har økt mye i løpet av kort tid. Det kan føre til at selgerne etterhvert tar boligen av markedet, fordi de ikke får den prisen de ønsker. Da «skjules» disse i markedet og gjør at prisene egentlig holder seg kunstig høye, sa Knudsen onsdag.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen har tidligere spådd en nokså flat prisutvikling i 2023.

Obos-fall

Obos-statistikken lagt frem tirsdag viste 2,7 prosent prisfall på landsbasis fra november til desember, mens prisene var ned 2,9 prosent i Oslo.

Fallet var i overkant av hva Obos hadde sett for seg, men samtidig anbefalte sjeføkonom Sissel Monsvold å tolke tallene med forsiktighet ettersom omsetningsvolumet i desember var 36 prosent under månedssnittet de siste fem årene.

«Vi må dermed tolke Obos-tallene for desember 2023 med en klype salt», advarte også Handelsbankens Midtgaard onsdag.