Sjeføkonom mener boligprisene er kunstig høye

I morgen slipper Eiendom Norge boligpristallene for desember – en vanligvis nokså svak måned i boligmarkedet. I tillegg får vi fasit på prisutviklingen for hele 2023.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener prisene i desember har stått omtrent urørt sammenlignet med desember 2022. Men boligprisene er en dårlig indikator på hvordan det står til i markedet nå, mener han.

– Årsaken er at det er mange flere enn normalt som prøver å selge. Usolgte boliger, det såkalte «boligfjellet», har økt mye i løpet av kort tid. Det kan føre til at selgerne etter hvert tar boligen av markedet, fordi de ikke får den prisen de ønsker. Da «skjules» disse i markedet og gjør at prisene egentlig holder seg kunstig høye, sier Knudsen.

– Dette er et poeng vi skal være på vakt for.

Betydelig realprisfall

Et annet poeng Knudsen trekker frem er at selv om boligprisene på papiret har vært uendret det siste året, har de i realiteten falt. Dette på grunn av den høye prisstigningen ellers i samfunnet.

– Hvis du justerer for inflasjonen på 6 prosent, er realprisfallet derfor betydelig. Samtidig er det mest påfallende med boligmarkedet at prisene ikke har falt mer enn de har, etter 14 rentehopp i løpet av kort tid, sier sjeføkonomen.

Les også Dette tror ekspertene om boligmarkedet i 2024

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen har allerede varslet at de tror på en nokså flat prisutvikling i 2023.

– Boligprisuviklingen i 2023 kommer trolig til å ende moderat. Ved utgangen av november hadde boligprisene i Norge steget med moderate 1,3 prosent og med den normale svake utviklingen i desember vil årsutviklingen trolig ende nærmere null prosent, sa han da november-tallene ble lagt frem.

– Klype salt

Tirsdag kom Obos med sine boligtall for desember, som viste et fall på 2,9 prosent i Oslo – en større nedgang enn normalt for måneden.

– Men, som vi vet må vi tolke tallene med noe varsomhet, og da spesielt gårsdagens tall, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets.

SER BORT FRA OBOS: Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken holder på sin prognose for boligpristallene i desember. FOTO: Iván Kverme

Obos advarte selv om at tallene måtte tolkes med forsiktighet, fordi omsetningsvolumet i desember var 36 prosent lavere enn månedssnittet de siste fem årene.

– Vi må dermed tolke Obos-tallene for desember 2023 med en klype salt og vi holder fortsatt på vår prognose for desember.

Handelsbanken venter en boligprisvekst på 0,3 prosent fra november til desember, justert for sesongvariasjoner, som innebærer et nominelt prisfall på 0,8 prosent.

– I de helt kortsiktige prognosene har vi som vanlig lagt vekt på balanseindikatorene for boligmarkedet, som nettopp tyder på at snittveksten i de sesongjusterte prisene fortsatt ligger i pluss.