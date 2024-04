OBOS-prisene falt 2,9 prosent

(Saken oppdateres)

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 2,9 prosent fra november til desember, opplyses det i en pressemelding.

På landsbasis var prisene ned 2,7 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris endte i perioden på 74.429 kroner i Oslo-området og 64.131 kroner på landsbasis.

– Etter en flat prisutvikling i november, falt prisene i årets siste måned. Prisene pleier å falle i desember, men nedgangen var større enn snittet for desember de ti siste årene, sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold.

– Vi ventet svak prisutvikling i desember etter nok et år med kraftige rente- og prisøkninger, men prisfallet ble noe større enn vi så for oss, påpeker hun, men legger samtidig til at statistikken for desember må tolkes med ekstra varsomhet på grunn av færre omsetninger enn ellers i året.

Oppgang over året

Fra desember 2022 til desember 2023 steg OBOS-prisene i Oslo 4,3 prosent. På landsbasis var prisoppgangen her 3,2 prosent.

– Noe av oppgangen skyldtes unormalt svak prisutvikling i desember 2022, men bruktboligprisene holdt seg noe bedre oppe i fjor enn vi hadde ventet, sier Monsvold.

– Noe av grunnen kan være at det ble innført noen lettelser i utlånsforskriften i fjor. I tillegg var det sterk lønnsvekst for de fleste, og arbeidsmarkedet var sterkt, sier sjeføkonomen, og påpeker samtidig at få nyboliger til salgs også kan ha gitt økt etterspørsel etter bruktboliger.

Venter svak oppgang

For januar ventes det svak prisoppgang.

– Prisene pleier å stige i januar. Det tror vi vil skje i år også, men oppgangen blir trolig svakere enn normalt, sier Mosvold, som også tror prisutviklingen utover vinteren og våren vil være svak.

– Norges Banks renteheving i desember 2023 gir økte boliglånsrenter i starten av 2024. Sammen med et fortsatt stort lager av usolgte boliger, trekker det ned prisveksten, påpeker sjeføkonomen, som imidlertid har tro på at rentetoppen er nådd.

Mosvold tror på ett til to rentekutt i andre halvår 2024, og mener det vil ha en sterkere effekt på Oslo-prisene enn ellers i landet. Hun anslår en prisvekst på to prosent i hovedstaden og en prosent på landsbasis fra desember 2023 til desember 2024.

– Vi tror god lønnsvekst og fallende inflasjon gir en gradvis bedring i kjøpekraften i 2024. Det vil, kombinert med færre boliger til salgs, etter hvert løfte boligprisene noe. Lav igangsetting av nye boliger i 2022, særlig i Oslo, gir få nye boliger ut på markedet i 2024, sier sjeføkonomen.

– Får vi rentekutt allerede i første halvår, samtidig som oppgangen i arbeidsledigheten blir moderat, kan prisveksten bli noe sterkere enn vårt anslag, påpeker hun.