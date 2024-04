OBOS-prisene falt 2,9 prosent

(Saken oppdateres)

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 2,9 prosent fra november til desember, opplyses det i en pressemelding.

På landsbasis var prisene ned 2,7 prosent.

– Etter en flat prisutvikling i november, falt prisene i årets siste måned. Prisene pleier å falle i desember, men nedgangen var større enn snittet for desember de ti siste årene, sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, i en kommentar.

– Vi ventet svak prisutvikling i desember etter nok et år med kraftige rente- og prisøkninger, men prisfallet ble noe større enn vi så for oss, påpeker hun, men legger samtidig til at statistikken for desember må tolkes med ekstra varsomhet på grunn av færre omsetninger enn ellers i året.

Oppgang over året

Fra desember 2022 til desember 2023 steg OBOS-prisene i Oslo 4,3 prosent. På landsbasis var prisoppgangen her 3,2 prosent.

– Noe av oppgangen skyldtes unormalt svak prisutvikling i desember 2022, men bruktboligprisene holdt seg noe bedre oppe i fjor enn vi hadde ventet, sier Monsvold.

– Noe av grunnen kan være at det ble innført noen lettelser i utlånsforskriften i fjor. I tillegg var det sterk lønnsvekst for de fleste, og arbeidsmarkedet var sterkt, sier sjeføkonomen, og påpeker samtidig at få nyboliger til salgs også kan ha gitt økt etterspørsel etter bruktboliger.