I løpet av 2023 solgte Selvaag Bolig 435 boliger med en samlet verdi på 2.585 millioner kroner, opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag.

For fjerde kvartal endte salget på 99 boliger for totalt 602 millioner kroner – mer enn dobbelt så mye som i samme kvartal i fjor.

– Salget har vært godt tatt i betraktning at boligmarkedet har vært utfordrende i hele 2023. Boligbehovet er stort og vi opplever god interesse, men boligkjøperne har vært avventende på grunn av renteoppgang, økte levekostnader og fordi bankene har vært mer restriktive med å gi finansiering, sier adm. direktør Sverre Molvik.

– Vi ser imidlertid tegn på at markedet er i bedring. Salget vårt i fjerde kvartal var vesentlig bedre enn på samme tid i fjor, og rentebanen viser kutt i år og i de to påfølgende årene. I tillegg har byggekostnaden stabilisert seg på et nivå som vil gjøre det mulig å starte flere nye prosjekter. Vi er klare for å møte dette med om lag 400 boliger i salg og flere nye salgsstarter, sier han videre.

Nettosalget, altså salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 88 boliger for 531 millioner kroner.

Det ble igangsatt bygging av 130 boliger, 331 boliger ble ferdigstilt, og 276 boliger ble overlevert til kjøper.

Ved utgangen av 2023 hadde Selvaag Bolig 784 boliger under bygging og 95 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.